Более 20 тысяч книг передали бойцам СВО на передовую и в госпитали

Фото: пресс-служба префектуры центрального административного округа города Москвы

Более 20 тысяч книг о военной жизни отправили волонтеры с начала СВО на передовую и в госпитали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского.

Проект направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России. Ежегодно в его рамках выпускается 3–4 издания тиражом до 3 тысяч экземпляров. Каждая книга включает рассказы и стихи о спецоперации и ее героях.

Например, в серию деревенской прозы "Чтобы помнили…" вошли заметки участников событий 2022–2024 годов. Сейчас готовится книга с материалами за 2025-й.

Как отметил волонтер и журналист Олег Леонов, целью акции является не только поддержка боевого духа участников СВО, но и выражение благодарности за их службу.

"Мы развиваем этот проект, чтобы сохранить живую память о текущих событиях для будущих поколений", – пояснил Леонов.

Отличительной чертой проекта стали карманные сборники. Их отправляют не только на фронт, но и в кадетские корпуса, школы и библиотеки.

Кроме того, были подведены итоги работы молодежных палат ЦАО за 2025 год. Лучших активистов наградили благодарственными письмами.

В частности, молодежная палата Пресненского района разработала интерактивную выставку "Единство ради победы". Также более 2 лет активисты молодежной палаты района Якиманка под руководством председателя Надежды Московкиной реализуют проект "Луч надежды".

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели, работавшие на площадках фестиваля "Масленица", передали часть выручки на поддержку бойцов СВО. К благотворительной инициативе присоединились и шеф-повара московских ресторанов.

Многие представители малого бизнеса регулярно помогают военнослужащим. Они отправляют деньги в фонды, присоединяются к сборам или лично доставляют грузы в зону спецоперации.