Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:08

Общество

Более 20 тысяч книг передали бойцам СВО на передовую и в госпитали

Фото: пресс-служба префектуры центрального административного округа города Москвы

Более 20 тысяч книг о военной жизни отправили волонтеры с начала СВО на передовую и в госпитали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского.

Проект направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России. Ежегодно в его рамках выпускается 3–4 издания тиражом до 3 тысяч экземпляров. Каждая книга включает рассказы и стихи о спецоперации и ее героях.

Например, в серию деревенской прозы "Чтобы помнили…" вошли заметки участников событий 2022–2024 годов. Сейчас готовится книга с материалами за 2025-й.

Как отметил волонтер и журналист Олег Леонов, целью акции является не только поддержка боевого духа участников СВО, но и выражение благодарности за их службу.

"Мы развиваем этот проект, чтобы сохранить живую память о текущих событиях для будущих поколений", – пояснил Леонов.

Отличительной чертой проекта стали карманные сборники. Их отправляют не только на фронт, но и в кадетские корпуса, школы и библиотеки.

Кроме того, были подведены итоги работы молодежных палат ЦАО за 2025 год. Лучших активистов наградили благодарственными письмами.

В частности, молодежная палата Пресненского района разработала интерактивную выставку "Единство ради победы". Также более 2 лет активисты молодежной палаты района Якиманка под руководством председателя Надежды Московкиной реализуют проект "Луч надежды".

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели, работавшие на площадках фестиваля "Масленица", передали часть выручки на поддержку бойцов СВО. К благотворительной инициативе присоединились и шеф-повара московских ресторанов.

Многие представители малого бизнеса регулярно помогают военнослужащим. Они отправляют деньги в фонды, присоединяются к сборам или лично доставляют грузы в зону спецоперации.

Читайте также


обществогород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика