Волонтеры Москвы доставили более пяти тонн гуманитарной помощи жителям ДНР

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтеры Москвы передали жителям Донецка более пяти тонн гуманитарной помощи, а также направили участникам СВО подарки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что среди добровольцев много студентов столичных вузов. Волонтеры активно участвовали в мероприятиях, встречались с молодежью в Донецкой Народной Республике (ДНР) и передавали посылки. Гуманитарные грузы включали в себя средства личной гигиены, детские товары, продукты питания, термобелье и многое другое.

Товары для жителей Донецка можно было передать в штабы "Москва помогает". Подарки для военнослужащих к 23 февраля принимали в 50 пунктах.

Столичные волонтеры привезли посылки в соцучреждения и пункты временного размещения в ДНР. Семьи получили чай, кофе, воду, консервы, сахар, крупы, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и детские товары.

Также добровольцы из Москвы посетили бойцов, которые находятся на реабилитации в больнице. Им достались шампуни, бритвенные принадлежности, гели для душа, одежда и сладости. Также они получили открытки, сделанные детьми и подписанные в пунктах приема. Кроме того, волонтеры передали военнослужащим работы с выставки "Портреты героя СВО".

В социальных учреждениях москвичи провели мастер-классы и побывали в молодежном центре Донецка, где рассказали о том, как стали заниматься волонтерством.

Одним из участников очередной поездки стал волонтер, ведущий специалист отдела молодежной политики и воспитательной работы Российского биотехнологического университета Александр Телелюев. Сначала он помогал собирать посылки в Москве, а потом встретился с жителями новых регионов.

Он отметил, что сейчас необходимо помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Это уже вторая гуманитарная отправка для волонтера. Осенью прошлого года он был в Мариуполе и решил и дальше участвовать в этой важной миссии.

А для волонтера Татьяны Болдыревой эта поездка стала первой. По словам девушки, команда очень дружная, поэтому ей повезло, что она стала ее частью.

Болдырева поделилась, что ей было важно пообщаться с людьми, которые справляются с трудностями, а также передать местным жителям подарки. Она добавила, что эти эмоции будут еще долго напоминать о необходимости волонтерства.

Сейчас она является руководителем волонтерского центра университета "Синергия", организует разные акции и праздники для детей из Московской и Калужской областей, которые остались без родителей.

В городе открыты 15 пунктов приема "Москва помогает", куда все желающие помогут также передать необходимые товары. На сайте проекта можно найти ближайший к дому штаб.

Активно помогают военнослужащим и жители Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. В феврале они отправили им 1,5 тысячи писем и открыток. Всего они собрали свыше 100 тонн посылок, а также сами изготовили 7,5 тысячи маскировочных сетей и сотни тысяч окопных свечей.

