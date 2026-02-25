Более 1,5 тысячи открыток и писем отправили бойцам СВО из ЮВАО в феврале

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

Жители Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы отправили бойцам СВО свыше 1,5 тысячи писем и открыток в феврале. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В акции приняли участие досуговые и спортивные центры, школы, некоммерческие организации. Теплые слова они писали военнослужащим в том числе к 23 февраля. Письма передавали вместе с посылками.

Все желающие могли писать письма на мастер-классах, которые проводились в выходные дни на катках в районах Марьино, Лефортово и Выхино-Жулебино в рамках проекта "Зима в Москве". Всего бойцам отправили 725 посланий. Там же были открыты и пункты сбора гуманитарных грузов.

Свыше 50 открыток сделали подопечные центра помощи многодетным семьям "Моя дружная семья" в Некрасовке. Примерно столько же подготовили в центре поддержки и развития социально ориентированных проектов "Молодежь столицы", спортивно-досуговом центре "Барс" и центре развития и творчества "Детский квартал" в Кузьминках. 20 писем и открыток отправил вместе с подарками актив Совета ветеранов Капотни.

130 открыток передали волонтерская организация "Москва с вами" и клуб укрепления здоровья "Семья" в районе Печатники. А дети из центра "Радуга" сами нарисовали рисунки.

Ко Дню защитника Отечества общественная организация "Содружество района Марьино" подготовила 140 открыток, а также около 160 писем для бойцов. В клубе "Подросток" прошла акция "Держава армией крепка", в рамках которой свыше 100 жителей района смастерили 14 плакатов к празднику. 20 открыток также отправили из досугово-развивающего центра для детей и молодежи "Мельба".

В Рязанском районе в акции активно участвовали школьники и воспитанники детских садов. Например, ребята из школы № 2090 собрали 250 открыток и 400 рисунков, а из школы № 777 передали 300 открыток и 60 рисунков.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что поддерживать участников СВО очень важно. Он сам уже более 3 лет помогает собирать гуманитарные грузы и посещает военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях.

"Наши ребята сражаются на передовой, а миллионы людей в тылу поддерживают их – кто словом, кто делом. Вся страна душой с ними. И защитник Отечества сегодня – каждый, кто искренне верит в нашу победу", – сказал депутат.

Толстой также поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий прошлых лет и воинов-интернационалистов. Для всех он подписал открытки.

Отмечается, что жители ЮВАО поддерживают бойцов с самого начала спецоперации. Всего они собрали свыше 100 тонн посылок, а также сами изготовили 7,5 тысячи маскировочных сетей и сотни тысяч окопных свечей.

К 23 февраля более 20 тысяч открыток с пожеланиями и словами благодарности было составлено школьниками и студентами колледжей, рассказал ранее Сергей Собянин. Также на передовую направляют продукты и вещи первой необходимости, шьют постельное и адаптивное белье для госпиталей.

Поздравили военных и участники городской программы лояльности "Миллион призов". Поддержать участников спецоперации москвичи могли и с помощью подарков в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве".

