Москвичи приносят в павильоны "Фабрика подарков" товары для бойцов СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы продолжают активно участвовать в сборе помощи для бойцов СВО на фестивальных площадках "Московских сезонов", где работают павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", передает портал мэра и правительства города.

Например, для бойцов спецоперации горожане приносят теплые вещи, для детей из новых регионов собирают игрушки и сладости, а для животных – зоотовары. Причем некоторые участники не только самостоятельно посещают павильоны, но и привлекают к акции своих родных и друзей. Сбор помощи на площадках проекта "Зима в Москве" будет продолжаться до 28 февраля.

"Сбор помощи – это кропотливый процесс. Благодаря волонтерам каждый подарок в целости и сохранности находит своего получателя. Москвичи приносят в павильоны "Фабрика подарков" множество важных товаров", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

В свою очередь, волонтеры, по его словам, помогают с упаковкой и подписью открыток с пожеланиями и поздравлениями.

Ежедневно в павильонах "Фабрика подарков" неравнодушные добровольцы принимают игрушки, сладости, книги, наборы для творчества, стельки, головные уборы, термобелье и предметы личной гигиены. В частности, в рамках акции "Свет добра" можно передать светоотражающие браслеты и наклейки для жителей приграничных территорий, в рамках акции "Накорми друга" – зоотовары для эвакуированных животных, которые находятся в приютах Белгородской и Курской областей.

Не забывают москвичи и о солдатах, проходящих лечение в столичных госпиталях. В рамках акции "Ход добра" они оставляют в специальных зеленых боксах настольные игры, в число которых входят шашки, шахматы и нарды. Сами боксы можно найти в штабах "Москва помогает" и окружных волонтерских центрах "Доброе место", откуда следом их передают в павильоны "Фабрика подарков".

В настоящее время в мегаполисе организовали новую акцию по сбору подарков, приуроченную ко Дню защитника Отечества. До 23 февраля все желающие могут поздравить участников СВО, передав им сюрпризы в окружные волонтерские центры "Доброе место", павильоны "Фабрика подарков", штабы "Москва помогает" и магазины сети "Сделано в Москве".

Уточняется, что во всех павильонах "Фабрика подарков" гостей встречают волонтеры, помогающие в том числе принимать, сортировать, упаковывать и отправлять презенты. Еще добровольцы следят за тем, чтобы все товары были надлежащего качества и имели срок годности не менее 3 месяцев, а также проверяют посылки на наличие оригинальной упаковки или бирки.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества открыла и команда проекта "Культбригада Москонцерта". С 10 по 20 февраля принести мужские наборы, тактические перчатки, резиновую обувь и антисептики можно во Дворец культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27.

Также военнослужащим помогают волонтеры проекта "За веру и Отечество". Они приносят необходимые вещи в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Кроме того, участники проекта занимаются организацией походов в театры и музеи для бойцов, которые проходят реабилитацию.

