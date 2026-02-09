Волонтеры проекта "За веру и Отечество" доставляют гумпомощь в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Волонтеры проекта "За веру и Отечество" поддерживают бойцов СВО, принося необходимые вещи в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект создала волонтер Екатерина Минсафина, которая направляет помощь жителям Донбасса с 2021 года. У нее появилась идея начать организовывать регулярную поддержку бойцам СВО, а также жителям новых и приграничных регионов.

Сейчас Минсафина занимается организацией сборов по разным направлениям и работает в благотворительном фонде "Дом слепоглухих". Она формирует список необходимого и размещает в соцсетях проекта. Также там указаны ссылки для заказа товаров. Таким образом, все желающие могут отправить помощь буквально за пару минут.

В проекте "За веру и Отечество" принимают участие как школьники, так и москвичи старшего возраста. Они собирают одежду, продукты, книги, товары для детей и многое другое. Помощь получают и слабовидящие дети из школ-интернатов. Также товары направляют и в приют для животных в Горловке: корм, поводки, лекарства, лежанки.

"Собранную помощь добровольцы формируют в посылки. Доставка товаров – это всегда командная деятельность: часть грузов мы отправляем с проверенными волонтерами-водителями, часть передается через надежных курьеров, а что-то я отвожу лично", – сказала Минсафина.

Волонтер добавила, что все посылки обязательно должны дойти до адресатов, от которых очень важна обратная связь. Каждая поездка в новые и приграничные регионы является большой ответственностью.

Также участники проекта занимаются организацией походов в театры и музеи для военнослужащих, которые проходят реабилитацию. Иногда они сами устраивают представления в госпиталях, что оказывает бойцам психологическую поддержку. Школьники помогают, рисуя открытки, рукодельницы вяжут одежду, а горожане отправляют грузы.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что помощь направляют многие москвичи. Благотворительные акции объединяют школьников, студентов, волонтеров и специальные организации.

До 23 февраля у горожан есть возможность поздравить военнослужащих с Днем защитника Отчества. Подарки можно приносить в павильоны "Фабрика подарков", штабы проекта "Москва помогает", волонтерские окружные центры "Доброе место" и магазины "Сделано в Москве".

Участники акции "Свет добра" собирают светоотражающие наклейки, а волонтеры проекта "Накорми друга" отправляют в приюты для эвакуированных из Курской и Белгородской областей питомцев зоотовары. Участники акции "Ход добра" собирают настольные игры для бойцов, которые находятся на лечении.

Адрес и график работы пунктов сбора доступен на сайте проекта "Москва помогает". Большинство штабов по сбору помощи работают каждый день с 10:00 до 19:00.

Также активно помогают бойцам в зоне СВО волонтеры Молжаниновского района Москвы. Активисты около 10 раз в месяц отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Кроме того, они организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых.

