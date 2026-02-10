Посол Дарчиев заявил, что РФ и США хотят сделать свои отношения "снова великими"

Фото: depositphotos/borjomi88

Власти России и США поручили своим дипломатическим ведомствам сделать отношения между двумя государствами "снова великими". Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев на торжественном вечере в посольстве по случаю Дня дипломатического работника.

"Я ответственно заявляю, что как российские, так и американские дипломаты служили своим странам очень профессионально, ставя дипломатию на первое место. Это позволило нам преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими", – сообщил посол, которого цитирует ТАСС.

Дарчиев добавил, что история отношений между РФ и США является ярким образцом дипломатического искусства. Отношения между державами имеют долгую историю как взлетов, так и падений, однако они никогда не прерывались.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия ряда ограничений с российских авиакомпаний. Российская сторона приняла зеркальные меры после того, как американские коллеги ввели ограничения для авиаперевозчиков.

По информации СМИ, Россия и США приближаются к заключению соглашения о продолжении соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля.