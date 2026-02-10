Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:34

Политика

Посол Дарчиев заявил, что РФ и США хотят сделать свои отношения "снова великими"

Фото: depositphotos/borjomi88

Власти России и США поручили своим дипломатическим ведомствам сделать отношения между двумя государствами "снова великими". Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев на торжественном вечере в посольстве по случаю Дня дипломатического работника.

"Я ответственно заявляю, что как российские, так и американские дипломаты служили своим странам очень профессионально, ставя дипломатию на первое место. Это позволило нам преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими", – сообщил посол, которого цитирует ТАСС.

Дарчиев добавил, что история отношений между РФ и США является ярким образцом дипломатического искусства. Отношения между державами имеют долгую историю как взлетов, так и падений, однако они никогда не прерывались.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия ряда ограничений с российских авиакомпаний. Российская сторона приняла зеркальные меры после того, как американские коллеги ввели ограничения для авиаперевозчиков.

По информации СМИ, Россия и США приближаются к заключению соглашения о продолжении соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля.

Россия готова возобновить авиасообщение с США

Читайте также


политика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика