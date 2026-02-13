Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 14:31

Общество

Наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России являются зумеры

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России чаще всего оказываются представители поколения Z (зумеры. – Прим. ред.). Об этом сообщил "Абзац" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию за 2025 год, представители данного поколения чаще признают этот день праздником. Также популярен День святого Валентина среди миллениалов – предшествующим зумерам.

"В общей сложности доля тех, кто планировал порадовать своих близких презентами на День святого Валентина в 2025 году, сократилась за 20 лет в полтора раза, с 51 до 34%", – говорится в сообщении.

Подарки к данному празднику в основном готовят также зумеры и младшие миллениалы, однако с возрастом желание широко праздновать День святого Валентина снижается.

Москва тем временем готовится к этой романтичной дате. Для москвичей и туристов в День святого Валентина стартует ежегодная выставка "Репетиция весны". Она будет представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". По обещаниям пресс-службы сада, к празднику в нем расцветут тюльпаны, нарциссы, крокусы, груши и другие растения.

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика