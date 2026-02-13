Наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России являются зумеры

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Наибольшими поклонниками Дня святого Валентина в России чаще всего оказываются представители поколения Z (зумеры. – Прим. ред.). Об этом сообщил "Абзац" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию за 2025 год, представители данного поколения чаще признают этот день праздником. Также популярен День святого Валентина среди миллениалов – предшествующим зумерам.

"В общей сложности доля тех, кто планировал порадовать своих близких презентами на День святого Валентина в 2025 году, сократилась за 20 лет в полтора раза, с 51 до 34%", – говорится в сообщении.

Подарки к данному празднику в основном готовят также зумеры и младшие миллениалы, однако с возрастом желание широко праздновать День святого Валентина снижается.

Москва тем временем готовится к этой романтичной дате. Для москвичей и туристов в День святого Валентина стартует ежегодная выставка "Репетиция весны". Она будет представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". По обещаниям пресс-службы сада, к празднику в нем расцветут тюльпаны, нарциссы, крокусы, груши и другие растения.