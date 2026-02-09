Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:50

Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде" ко Дню святого Валентина

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Тюльпаны, нарциссы, крокусы, груши и другие растения расцветут в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" ко Дню святого Валентина, передала пресс-служба сада.

"В честь Дня всех влюбленных 14 февраля <...> стартует самая популярная ежегодная выставка "Репетиция весны". Тысячи тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, груши, луки, сливы, сирень, яблони, магнолии, миндаль, форзиции, рябчики, пролески и прочие растения расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны", – уточнили в пресс-службе.

Цветы в саду смогут распуститься в запланированное время с помощью методики "выгонки". Для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они "просыпаются".

Ранее в "Аптекарском огороде" впервые в XXI веке зацвело гватемальское авокадо. Семя привезли из Перу в 2015 году. Расцвел только 1 экземпляр рядом с саговником XIX века. В дальнейшем планируется проводить ручное опыление растения.

