Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

Фото: depositphotos/V_Sot

В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов с углем, из них 21 – с опрокидыванием. Инцидент произошел на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Всего в составе поезда был 71 вагон. К месту ЧП уже выехал аварийно-восстановительный поезд, движение на участке временно приостановлено. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сход вагонов грузового состава произошел в городе Мичуринске в Тамбовской области. В результате загорелись цистерны с топливом. Вскоре огонь удалось полностью ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

