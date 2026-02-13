13 февраля, 14:53Транспорт
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
Фото: Москва 24
Подтопление части вестибюля на станции Нижегородская четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Специалисты уже отчистили территорию от скопившейся воды.
Часть платформы на станции Нижегородская МЦД-4 оказалась подтоплена из-за прорыва трубы 13 февраля. Для уборки территории использовалось специальное оборудование, в том числе насосы. Во время работ участок был огорожен.
Причины случившегося выясняются. При этом ЧП не повлияло на посадку и высадку пассажиров, а также на движение поездов, которые осуществлялось в штатном режиме.
