Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено

Фото: Москва 24

Подтопление части вестибюля на станции Нижегородская четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Специалисты уже отчистили территорию от скопившейся воды.

Часть платформы на станции Нижегородская МЦД-4 оказалась подтоплена из-за прорыва трубы 13 февраля. Для уборки территории использовалось специальное оборудование, в том числе насосы. Во время работ участок был огорожен.

Причины случившегося выясняются. При этом ЧП не повлияло на посадку и высадку пассажиров, а также на движение поездов, которые осуществлялось в штатном режиме.

