Собянин выступил с обращением к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выступил с обращением к ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам – участникам локальных войн и военных конфликтов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, и в 37-ю годовщину вывода войск СССР из Афганистана. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник заявил, что через Афганистан и другие горячие точки прошли сотни тысяч соотечественников, которых называют воинами-интернационалистами. Они являются частью ратной истории страны, а также защитой ее национальных интересов.

"Это яркие примеры мужества, отваги, стойкости и профессионализма. Это верность боевому братству и любовь к Родине", – указал Собянин.

По его словам, воины-интернационалисты вместе с ветеранами СВО находятся на на передовой патриотического воспитания молодежи. Многое делается для того, чтобы никогда не прерывалась связь поколений народа-победителя, отметил он.

Глава города пожелал ветеранам боевых действий и их родным бодрости духа, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне.

День памяти воинов-интернационалистов официально отмечается 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. С 2011 года также чествуют военных, проявивших самоотверженность и преданность стране при участии в боевых действиях в других горячих точках.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей, которые помогают участникам спецоперации на Украине. С его слов, горожане трудятся в госпиталях для раненых военнослужащих и оказывают огромную добровольную помощь.