Собянин поблагодарил москвичей, которые оказывают помощь участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тысячи жителей столицы защищают родину на передовой в зоне СВО, охраняют небо над городом, помогают жителям пострадавших регионов и производят продукцию для российской армии, сказал Сергей Собянин во время отчета о работе правительства Москвы в Мосгордуме.

"Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что москвичи трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь. Мэр поблагодарил их за мужество и стойкость, а также за готовность внести вклад в общее дело.

Градоначальник добавил, что власти столицы, в свою очередь, не отступают от стратегических целей развития города, постоянно идут вперед и ставят перед собой амбициозные цели. Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты.

"Стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве – динамичном, современном, комфортном и безопасном городе", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в преддверии Нового года столичные волонтеры привезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детские сады и школы в новых регионах. Также они развезли подарки семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

