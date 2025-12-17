Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве стартовала акция, в рамках которой можно поздравить участников СВО с Новым годом через спецпроект "С наступающим наступающих!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Все желающие могут оставить подарки и поздравления для участников СВО и детей из новых регионов в павильонах "Фабрика подарков", которые открылись в рамках "Зимы в Москве" и будут работать до 28 февраля. Всего в столице 30 таких павильонов. В будние дни передать посылку можно с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

У четырех павильонов в центре Москвы особое расписание. На Новом Арбате и Площади революции они открыты с 10:00 до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 22:00 – в выходные и праздничные. Площадка на Тверской площади работает ежедневно с 10:00 до 21:00, а двери павильона на Красной площади открыты с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 – в пятницу, с 10:00 до 23:00 – в выходные дни. Подробнее узнать об адресах и расписании можно на сайте проекта.

Подарки могут быть любыми. Основное условие – цельная упаковка и ярлыки. На продуктах питания должен быть указан срок годности. Военнослужащим можно отправить подарочные наборы, носки, варежки, перчатки, термобелье, стельки, предметы гигиены. Дети из новых регионов будут рады книгам, игрушкам, сладостям, канцелярским принадлежностям. Все письма, открытки и рисунки также передадут военным.

Открытки можно подписать и прямо в павильонах "Фабрика подарков", в этом помогут волонтеры. Кроме того, направить добрые слова в рамках проекта могут пользователи портала mos.ru с помощью лендинга.

Между тем москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

Один балл равен одному рублю. Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч баллов неограниченное количество раз.