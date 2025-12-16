Форма поиска по сайту

16 декабря, 09:57

Общество

Казачье общество "Кунцево" отправило очередную партию гумпомощи в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Хуторское казачье общество "Кунцево" 15 декабря отправило новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО), сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Организация, основанная в 2023 году, ведет волонтерскую работу с момента своего образования. За последние два года воинским подразделениям было доставлено свыше 20 тонн различных грузов: техники, вещей первой необходимости, продуктов и медикаментов.

Помощь распределяется по разным направлениям: от города Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) до Скадовска в Херсонской области. Гуманитарные конвои отправляются не реже одного раза в месяц на частных автомобилях с прицепами и на "Газелях". Сбор необходимых вещей ведется через пункты приема, организованные при храмах и других учреждениях Западного административного округа Москвы (ЗАО).

В рамках проекта "Зима в Москве" к сбору новогодних подарков для военнослужащих присоединился детский парк "Фили", где ребята приготовили для бойцов письма и поздравительные открытки.

В добровольческие батальоны, где служат казаки, и в другие воинские части доставляют мототехнику, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, амуницию, снаряжение, защитные средства, медикаменты и многое другое. По словам атамана хуторского казачьего общества "Кунцево" Александра Егорова, машины загружают максимально.

"Казаки служат везде, а не казаки – они же тоже наши. Все, кто там, за ленточкой, – для нас братья и сестры. Вот, например, не один раз пересекались мы с парнями из 135-го штурмового батальона. Возим гуманитарку и в госпитали. Стараемся откликаться на любую просьбу", – поделился Егоров.

В рядах казачьих обществ ЗАО числятся десятки человек. Многие из них либо сами участвуют в боевых действиях, либо активно вовлечены в волонтерскую деятельность. Например, Наталия Егерева – художественный руководитель хора "Берега", чей сын сейчас служит в зоне СВО, всегда одной из первых откликается на призывы о помощи.

Атаман Московского окружного войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Дмитрий Ковалев не раз лично возглавлял гуманитарные конвои.

В одной из последних поездок также участвовал казак из Филей-Давыдкова Игорь Бычихин, волонтер гуманитарного проекта "Буханка" для Донбасса". Проект, инициированный писателями-патриотами, направлен на сбор средств для приобретения микроавтобусов "Буханка" и снаряжения для военнослужащих. В текущем году планируется отправить уже 20-й по счету автомобиль.

Казаки из Кунцева также входят в состав Московской городской народной дружины, участвуют в районных военно-патриотических и патронажных мероприятиях, посвященных памяти участников Великой Отечественной войны, а также проводят для школьников уроки истории.

Все желающие оказать поддержку военнослужащим могут связаться с обществом "Кунцево", обратившись в храм Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, напротив владения 15. Время работы с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки" и его подразделения с 2022 года отправили более 400 тонн гуманитарной помощи для участников СВО. Волонтеры изготовили тысячи маскировочных сетей, передали участникам спецоперации 2 мотоцикла, 4 автомобиля УАЗ, дроны, продукты, лекарства и многое другое.

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

