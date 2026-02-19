Посольство РФ назвало неприемлемыми шаги политиков Италии против паралимпийцев

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Владимир Смирнов

Российское посольство в Италии назвало неприемлемыми шаги главы МИД страны Антонио Таяни и главы министерства спорта Андреа Абоди, выступивших против участия спортсменов РФ и Белоруссии в Паралимпиаде 2026 года.

"Ни у кого не вызывает сомнений, что сфера паралимпийского спорта требует особой деликатности, такта, гуманизма и доброты. Грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков <…> являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения", – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Дипломаты подчеркнули, что подобные действия являются тем более неприемлемыми со стороны руководства страны, которой доверено принимать у себя зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Глава МИД Италии ранее предложил не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Вместе с тем министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида указал, что "необходимо избегать любой дискриминации".

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские атлеты выступят на соревнованиях с флагом и гимном.