Российский ски-альпинист Филиппов взял серебро в спринте на ОИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ски-альпинист из России Никита Филиппов занял второе место в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он первым из россиян завоевал медаль на этих соревнованиях.

Золото взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.

Филиппов в ходе чемпионата мира 2025 года занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе 2026 года – третье место на этапах Кубка мира по Франции и Испании в спринте.

Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Играх. Он вместе с Эйнаром Хедегартом выиграл в командном спринте. Спортсмены преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды.

