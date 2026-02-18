Норвежский лыжник Клебо первым завоевал 10 золотых медалей на зимних ОИ

Фото: ТАСС/Sipa USA/Bildbyran

Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпийских играх. До него рекордсменами по количеству побед были биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален, а также лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьерген, передает ТАСС.

В среду, 17 февраля, Клебо вместе с Эйнаром Хедегартом выиграл в командном спринте. Они преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды. Второе место заняли американцы Бен Огден и Гус Шумахер, а третье – итальянцы Элиа Барпа и Федерико Пеллегрино.

Норвежская сборная укрепила лидерство в общем медальном зачете ОИ, на ее счету 15 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. Второе место заняла Италия (9 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых), а третье – США (6 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых).

Ранее впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын – американская горнолыжница Сара Шлепер, представляющая Мексику, и Лассе Гаксиола. Шлепер участвовала в старте в супергиганте и гигантском слаломе, а Гаксиола – в мужских дисциплинах, в том числе в слаломе и гигантском слаломе.