18 февраля, 16:40

Город

Пельмени с лосятиной и олениной можно приобрести на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичей и гостей города приглашают отметить Всемирный день пельменя на столичных ярмарках и рыбных рынках "Москва – на волне". На площадках можно приобрести деликатесы с самыми разнообразными начинками, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, на ярмарках посетителям представлены разноцветные детские пельмени ручной лепки с куриной грудкой, индейкой, сыром или вялеными томатами. Для любителей экзотических вкусов предлагаются пельмени с лосятиной, олениной, дикой уткой или алтайской косулей. Там же можно найти классические варианты с говядиной и свининой.

Отмечается, что пельмени на московских ярмарках отличаются не только начинками, но и способом приготовления. Например, традиционные дагестанские пельмени с бараниной курзе лепятся косичкой из тонкого теста и острого фарша.

В свою очередь, тех, кто предпочитает начинки из морепродуктов, ждут на рынках "Москва – на волне". Пельмени с горбушей, кетой, семгой и форелью можно найти на площадках в Митине и Косино-Ухтомском, а также в онлайн-каталоге.

Для ценителей северной рыбы организаторы подготовили блюда с муксуном, омулем, сигом и чиром. В список начинок также входят кальмары, креветки и даже щука.

Причем пельмени с белой рыбой подаются как в бульоне, так и без него. Их традиционно дополняют зеленью, сметаной или сливочным маслом. В то время для пельменей с красной рыбой можно приобрести сливочно-укропный соус или сметану с лимонным соком, а для начинки с креветкой – сливочно-чесночный топпинг.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев рекомендовал заменить обычную белую муку на цельнозерновую для приготовления полезных пельменей. По его словам, такая мука богата клетчаткой, витаминами и минералами. Также она содержит меньше быстрых углеводов.

При этом при выборе мяса лучше остановиться на говядине, индейке, курице или белой рыбе. Такие пельмени "обеспечат качественный белок без избытка жира".

