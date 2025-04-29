Врач Мясников: для полезных пельменей лучше выбрать нежирные виды мяса

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Россиянам рассказали, как приготовить полезные пельмени. Лайфхаками поделились врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев, сообщает Pravda.Ru.

Для приготовления блюда нужно заменить обычную белую муку на цельнозерновую. По словам экспертов, такая мука богата клетчаткой, витаминами и минералами. Также она содержит меньше быстрых углеводов. Тесто будет получаться немного плотнее, однако аромат будет насыщеннее, а сытность – выше.

При выборе мяса лучше остановиться на говядине, индейке, курице или даже белой рыбе. Такие пельмени "обеспечат качественный белок без избытка жира". Специалисты отмечают, что для баланса можно смешать виды мяса.

Для большей пользы эксперты рекомендуют добавлять в пельмени больше мяса, чем теста. Так можно уменьшить количество "пустых" калорий. Также лучше всего лепить их самим, регулируя пропорции вручную.

Для заправки важно использовать сметану или йогурт без добавок. Также для легкого соуса можно добавить чеснок, зелень или каплю горчицы.

Во время варки специалисты рекомендуют добавлять в кастрюлю лук, морковку и лавровый лист. Тогда бульон получится ароматным и насыщенным.

Благодаря таким корректировкам пельмени превратятся в питательное и сбалансированное блюдо, заключили эксперты.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. При этом врач предупредила, что в больших количествах употреблять ягоды не стоит: они содержат кислоты, которые могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт.

