Ynet: Нетаньяху поговорил с Трампом на повышенных тонах из-за Ирана

10 ноября, 23:58Политика
Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, посвященный возможному возобновлению военной операции против Ирана. По данным портала Ynet, беседа прошла на повышенных тонах и сопровождалась резкими высказываниями.
Собеседник издания охарактеризовал разговор как "адскую перепалку на повышенных тонах". При этом в канцелярии израильского премьера опровергли эту информацию, назвав публикацию "ложными новостями".
Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил Ynet, что Нетаньяху действительно созванивался с Трампом. Однако, по его словам, беседа не была напряженной.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля практически ежедневно обращается к президенту США с призывами возобновить боевые действия против Ирана. Однако сторонники дипломатического урегулирования как внутри Белого дома, так и за его пределами пытаются противодействовать этим призывам.