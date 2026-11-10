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10 ноября, 23:58

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Ynet: Нетаньяху поговорил с Трампом на повышенных тонах из-за Ирана

Нетаньяху и Трамп поссорились из-за операции против Ирана – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, посвященный возможному возобновлению военной операции против Ирана. По данным портала Ynet, беседа прошла на повышенных тонах и сопровождалась резкими высказываниями.

Собеседник издания охарактеризовал разговор как "адскую перепалку на повышенных тонах". При этом в канцелярии израильского премьера опровергли эту информацию, назвав публикацию "ложными новостями".

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил Ynet, что Нетаньяху действительно созванивался с Трампом. Однако, по его словам, беседа не была напряженной.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля практически ежедневно обращается к президенту США с призывами возобновить боевые действия против Ирана. Однако сторонники дипломатического урегулирования как внутри Белого дома, так и за его пределами пытаются противодействовать этим призывам.

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