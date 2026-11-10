Долина поддержала Киркорова после выступления с температурой в Тюмени

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лариса Долина поддержала народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который с высокой температурой вышел на сцену Тюменской филармонии.

Концерт состоялся 9 ноября. После выступления в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что состояние Киркорова разочаровало зрителей. Некоторые пользователи допустили, что он мог быть нетрезв.

"Ничего не отменил и вышел на сцену. За что хейтить? Люди до такой степени просто озлобились", – приводит слова артистки РИА Новости.

Сам Киркоров поделился, что прошедший концерт стал для него одним из наиболее трудных в карьере. Певец также признался, что каждый номер давался непросто.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что зрители, которые остались недовольны выступлением Киркорова, могут вернуть деньги за билеты. По словам юриста, плохое самочувствие исполнителя не освобождает организаторов концерта от обязанности предоставлять зрителям качественную услугу.