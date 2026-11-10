Киркоров в ответ на критику концерта в Тюмени назвал его одним из самых сложных за карьеру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Певец Филипп Киркоров заявил, что концерт в Тюмени 9 ноября стал для него одним из наиболее трудных в карьере. Об этом исполнитель сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) после жалоб части зрителей.

В соцсетях после выступления появились сообщения, что артист разочаровал зал своим состоянием. Некоторые предположили, что он мог быть нетрезв.

По словам самого Киркорова, на сцену Тюменской филармонии он вышел с высокой температурой. Он признался, что каждый номер давался непросто, и привел родительское наставление: "Лопни, но держи фасон!". При этом, добавил артист, "фасон трещал по швам".

Певец отметил, что из уважения к публике не стал отменять выступление, хотя не все прошло так, как он привык и как, по его мнению, заслуживают зрители. Перед ними Киркоров извинился: по его словам, он "не смог подарить кому-то те эмоции", за которыми они пришли. Отдельно артист поблагодарил медиков скорой помощи, которые, как он отметил, поставили его на ноги после концерта.

В Тюмени запланирован еще один концерт Киркорова – 10 ноября. В посте он пообещал выйти на сцену и показать шоу не на 100, а на 150%.

Ранее Киркоров назвал последние 40 лет своей прайм-эрой. По его словам, известность во многом зависела от того, сколько сил и средств он вкладывал в себя. Киркоров убежден, что без этого ему не удалось бы добиться и десятой части того, что есть сейчас.

