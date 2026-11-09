Собянин: ГКБ № 15 им. Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Городская клиническая больница № 15 имени Филатова пройдет комплексную модернизацию к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Стационар, история которого насчитывает 45 лет, планируют превратить в высококлассный медицинский центр нового поколения. Обновленная инфраструктура и цифровые технологии расширят возможности оказания плановой, экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи. Кроме того, комфортные условия создадут для лечения пациентов и работы врачей.

"Филатовская больница – одна из лучших в городе и ключевая в Восточном административном округе, в котором живут больше 1,5 миллиона человек", – добавил градоначальник.

В 2023 году здесь открылся один из шести городских флагманских центров, работающих по новому стандарту экстренной помощи. В 2025-м первых пациентов принял обновленный терапевтический корпус.

Сейчас модернизация идет сразу в трех корпусах. В роддоме появится приемное отделение с двумя мельцеровскими боксами и экстренной операционной. Там же разместят палатные отделения патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, акушерско-физиологические отделения с блоками для новорожденных.

Кроме того, предусмотрены отделение анестезиологии-реаниматологии для беременных и рожениц, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, родильное отделение на 18 родовых боксов и операционный блок на три операционные.

На базе консультативно-диагностического центра планируют создать Межокружной центр рассеянного склероза. Кроме того, здесь будут работать Центр женского здоровья и отделения офтальмологии и микрохирургии глаза.

В главном корпусе на первом этапе обустроят хирургический и офтальмологический стационары кратковременного пребывания, а также входную группу первого этажа. На 11-м и 12-м этажах организуют работу двух отделений неврологии, гнойной хирургии, проктологии и урологии. Затем реконструкция продолжится на остальных этажах левой половины корпуса, после чего работы перейдут в правую часть корпуса.

Завершить модернизацию роддома и Консультативно-диагностического центра, а также первый этап работ в главном корпусе ГКБ № 15 имени Филатова планируют в следующем году. В планах также благоустройство территории больницы.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов за два года получили кардиоонкологическую помощь в Москве. В городе действует комплексная система сопровождения людей с онкологией. Одно из ее направлений – кардиоонкология: она позволяет проводить противоопухолевое лечение с минимальным риском для сердца и сосудов.

