Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 14:05

Туризм

РСТ попросил Минэкономразвития помочь россиянам с оплатой проживания на Мальдивах

Фото: 123RF.com/icemanphotos

Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития и посольство РФ на Шри-Ланке и Мальдивской Республике с просьбой посодействовать в решении проблемы расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу союза.

Поводом стали сообщения туроператоров: местный Bank of Maldives предупреждает о возврате платежей, связанных с Россией. Как уточнили в РСТ, банк может относить к таким операциям и оплату проживания россиян – в том числе когда плательщиками выступают иностранные юридические лица.

Чтобы расчеты за пребывание граждан России в республике шли без перебоев, союз предложил провести консультации с мальдивской стороной.

Ранее сообщалось, что Мальдивы перестали быть направлением для отдыха миллионеров – в 2026 году пара может улететь туда за 140–200 тысяч рублей. Наиболее выгодным вариантом гендиректор агрегатора пакетных туров Илья Юртаев назвал гостевые дома и маленькие отели на локальных островах.

Читайте также


туризм

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика