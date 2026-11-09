РСТ попросил Минэкономразвития помочь россиянам с оплатой проживания на Мальдивах

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Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития и посольство РФ на Шри-Ланке и Мальдивской Республике с просьбой посодействовать в решении проблемы расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу союза.

Поводом стали сообщения туроператоров: местный Bank of Maldives предупреждает о возврате платежей, связанных с Россией. Как уточнили в РСТ, банк может относить к таким операциям и оплату проживания россиян – в том числе когда плательщиками выступают иностранные юридические лица.

Чтобы расчеты за пребывание граждан России в республике шли без перебоев, союз предложил провести консультации с мальдивской стороной.

Ранее сообщалось, что Мальдивы перестали быть направлением для отдыха миллионеров – в 2026 году пара может улететь туда за 140–200 тысяч рублей. Наиболее выгодным вариантом гендиректор агрегатора пакетных туров Илья Юртаев назвал гостевые дома и маленькие отели на локальных островах.