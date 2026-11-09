09 ноября, 13:59Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Турции
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На металлургическом заводе Хабаш Демир-Челик в городе Алиага в турецкой провинции Измир произошел взрыв. В результате ЧП есть погибшие и раненые, сообщает местный телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. Затем начался пожар. На завод направили пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
По данным журналистов, под завалами оказались рабочие. Точное число жертв и раненых, а также причины происшествия пока уточняются.
Ранее жертвами пожара в жилом комплексе на севере Китая, в провинции Шаньси, стали 14 человек. Кроме того, еще 33 человека получили ранения. Возгорание возникло в одном из жилых комплексов района Инцзэ города Тайюань. Причины пожара пока не установлены, идет расследование.