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09 ноября, 14:29

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин признался, что после похудения его кожа потеряла упругость

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин сбросил 18 килограммов, но резкое похудение обернулось потерей упругости кожи. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), опубликовав видео из клиники.

Снизить вес удалось с помощью инъекций препарата, который уменьшает аппетит. Однако из-за заметных перемен в весе кожа на лице стала менее упругой. В связи с этим продюсер после возвращения из Узбекистана обратился к специалистам.

"Похудеть – это только полдела. Главный квест – удержать лицо!" – поделился Пригожин.

По его словам, ему назначили аппаратное уплотнение и безоперационный лифтинг кожи.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что с помощью уколов похудел на 12 килограммов всего за месяц. При этом он указал на важность соблюдения ограничений в питании. Телеведущий признался, что ради похудения ему пришлось отказаться от пива.

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