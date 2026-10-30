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30 октября, 11:15

Шоу-бизнес

Дибров рассказал об отказе от пива во время похудения

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что ему пришлось отказаться от пива во время похудения с помощью инъекций. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По словам телеведущего, уколы он делает каждую среду. Дибров отметил, что возможные побочные эффекты его не пугают. Главное – прислушиваться к советам врача и вести здоровый образ жизни. Поэтому он отказывается от предложений выпить пива.

Он также добавил, что не обращает внимания на возраст. Телеведущий рассказал, что знает много людей старшего возраста, которые благодаря активному образу жизни сохранили трезвый ум и интерес к жизни.

"Я видел 20-летних стариков и 90-летних юнцов. Например, писателя Рэя Брэдбери – я брал у него интервью. Он делился со мной новыми идеями", – отметил телеведущий.

Ранее Дибров рассказал, что с помощью уколов похудел на 12 килограммов всего за месяц. При этом он указал на важность соблюдения ограничений в питании. В этом ему помогает девушка-нутрициолог.

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