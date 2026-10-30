Певица Mona: рэпер Macan любит подчинять женщин

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Певица Mona (настоящее имя – Дарья Кустовская) рассказала о взглядах рэпера Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) на отношения между мужчинами и женщинами. Эту тему артистка затронула в шоу "Натальная карта".

По словам исполнительницы, ее связывают с рэпером только дружеские отношения. Она назвала его маскулинным, интересным и харизматичным человеком, однако отметила, что их представления о роли женщины в паре различаются.

"Какие-то моральные устои у нас не совпадают. У Андрея есть черта, что женщина должна полноценно подчиняться, как мне кажется. Более консервативный подход. А мне все-таки нравится равноправие", – сказала Mona.

Певица уточнила, что имеет в виду не финансовое равенство, а равные права при принятии решений. По ее мнению, партнеры должны иметь одинаковый голос в отношениях и вместе решать важные вопросы.

28 ноября 2025 года Macan начал срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В Росгвардии рассказывали, что рэпер охраняет порядок в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что Macan потратил более 3 миллионов рублей на ремонт помещений в Центре спецназначения "Витязь" в подмосковной Балашихе. В здании отремонтировали казармы и старую баню, а также оборудовали финскую сауну. Кроме того, неподалеку обустроили комнату отдыха в стиле лофт.