В Варшаве протестующие пытаются прорваться в Конституционный суд

Фото: телеграм-канал Baza

В Варшаве обострился конфликт вокруг Конституционного суда Польши. В пятницу вечером, 30 октября, у здания учреждения собрались протестующие, несколько человек попытались прорваться внутрь. Полиция задержала нарушителей и усилила охрану.

После этого в сторону полицейских полетели различные предметы. Правоохранители заняли оборону и начали стягивать дополнительные силы. Председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский в это время не мог попасть в здание.

На фоне происходящего президент Польши Кароль Навроцкий решил прервать поездку в Сенегал и вернуться в Варшаву. В социальной сети X он объяснил свое решение необходимостью находиться в стране в сложившейся ситуации.

Поводом для протестов стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской. Она предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка. Кроме того, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в Главную комендатуру полиции письмо с просьбой уделить особое внимание безопасности суда.

Обострение связано с конфликтом вокруг руководства учреждения. На сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения обязанностей председателем Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Предполагалось, что руководить судом начнет Корвин-Петровская как судья с наиболее большим стажем.

Однако на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о предполагаемом незаконном захвате сайта учреждения. Авторы публикации подчеркнули, что Свенчковский продолжает занимать пост председателя, а Корвин-Петровскую не признают судьей Конституционного суда. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

Ранее сообщалось о протестах в Сербии, где демонстранты проникли в офис телеканала TV Informer. У них возник конфликт с владельцем канала Драганом Вучичевичем и сотрудниками. Это произошло после того, как экс-президент республики Александр Вучич признал поражение своей партии на парламентских выборах.