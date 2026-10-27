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27 октября, 07:15

Политика

Протесты фермеров и водителей грузовиков парализовали Италию

Протесты фермеров и водителей грузовиков парализовали Италию

Минобороны сообщило о режиме тишины в районе Алешек Херсонской области

В МИД РФ выразили надежду на продолжение развития сотрудничества с Сербией

Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября

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В Италии массовые протесты фермеров, студентов и водителей грузовиков, недовольных высокими ценами на топливо, парализовали страну. Водители большегрузов блокировали дороги и подъездные пути к портам, в результате из-за перебоев в поставках полки многих магазинов начали пустеть.

В Сербии представитель победившей на выборах партии "Студенческий список" Йово Бакич заявил, что новые власти не будут вводить санкции против России. По его словам, в партии уважают Россию как великую державу и исторически важного партнера, а санкции со стороны Сербии ничего бы не изменили для России, но имели бы негативный символический характер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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