В Италии массовые протесты фермеров, студентов и водителей грузовиков, недовольных высокими ценами на топливо, парализовали страну. Водители большегрузов блокировали дороги и подъездные пути к портам, в результате из-за перебоев в поставках полки многих магазинов начали пустеть.

В Сербии представитель победившей на выборах партии "Студенческий список" Йово Бакич заявил, что новые власти не будут вводить санкции против России. По его словам, в партии уважают Россию как великую державу и исторически важного партнера, а санкции со стороны Сербии ничего бы не изменили для России, но имели бы негативный символический характер.

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