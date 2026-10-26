"Студенческий список" набрал 52,54% на выборах в Сербии после подсчета на 96% участков

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"Студенческий список" набирает 52,54% после обработки данных с 96,2% участков на парламентских выборах в Сербии. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия Сербии.

При этом коалиция экс-президента Александра Вучича "Объединенная Сербия" получает 39,29%. Другие политические силы пока не преодолели барьер в 3%.

Всего к выборам РИК зарегистрировала 19 политических сил, которые претендуют на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участвующих в выборах политсил представляют движения со статусом представителей нацменьшинств, которым не надо преодолевать барьер в 3%.

При этом политолог Андрей Кортунов допустил, что новое руководство Сербии может присоединиться к санкциям против России ради ускорения вступления в Евросоюз, сообщает News.ru. Вопрос о подключении к ограничениям против Москвы будет решаться в зависимости от того, как пойдут переговоры Белграда и Брюсселя.

Кортунов отметил, что на выборах победила партия, которую сформировали за месяц на волне протестов. Политолог указал, что члены бывшей правящей партии допустили много ошибок, а за долгое правление Вучича накопилось недовольство и желание перемен.

Он сравнил ситуацию с историей экс-премьера Венгрии Виктора Орбана и заявил, что новую партию поддерживали из Брюсселя и, вероятно, из Вашингтона. По мнению Кортунова, ЕС может предложить Сербии экономические и политические преимущества в обмен на присоединение к ограничениям. Одним из стимулов станет финансирование крупных инфраструктурных объектов.

Кортунов предупредил, что присоединение к санкциям будет иметь серьезные экономические последствия для Сербии. Кроме того, изменится характер российско-сербского сотрудничества.

Ранее Вучич уже признал свое поражение на внеочередных парламентских выборах. По словам политика, победа оппозиции стала результатом "революции", осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и части американцев, которые противостоят президенту США Дональду Трампу. Отдельно он предсказал, что к марту или апрелю новый парламент введет санкции против России.

