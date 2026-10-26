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26 октября, 12:57

Происшествия

Житель Оби бросил взрывное устройство в квартиру жилого дома

Фото: МАХ/"Прокуратура Новосибирской области"

Житель Оби забросил взрывное устройство в квартиру жилого дома. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, после попадания взрывоопасного предмета в жилище произошел хлопок и начался пожар. Одна комната выгорела полностью: в ней выбило стекла, а рамы оплавились. В соседнем помещении на стенах остались черные следы. В подъезде на лестничной клетке были окровавленные следы ног.

Пострадали два человека. Как уточнили в прокуратуре, это мужчина 1996 года рождения и женщина на год младше. Им своевременно оказали медицинскую помощь.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета. Подозреваемый в преступлении задержан, возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина арестован, причины его поступка не называются.

Между тем в Саратовской области расследуется убийство мужчины и покушение на убийство женщины. По версии следствия, нетрезвый 39-летний местный житель поджег металлические вагончики, в которых находились люди. В результате пожара 43-летний мужчина погиб на месте, а жене обвиняемого удалось спастись.

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