Лариса Долина вступилась за Полину Гагарину в ответ на критику хейтеров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Лариса Долина поддержала коллегу Полину Гагарину, которую слушатели упрекнули в манере исполнения. По их мнению, артистка слишком громко "орет".

Во время одного из выступлений Гагариной даже пришлось прерваться, чтобы ответить на вопрос зрителей, почему она так громко поет. Певица объяснила, что в ее песнях по-другому не получается.

"Никогда не слышала, чтобы Полина "орала". Ведь каждая песня – это рассказ", – написала Долина в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее мнению, хейтеры никогда не смогут понять песни Гагариной, так как они не заглядывают глубже, а видят лишь то, что лежит на поверхности. Долина добавила, что критика в адрес публичных людей неизбежна, однако коллеге не стоит обращать на это внимание, поскольку артистку любят миллионы поклонников.

Ранее Долина заявила о желании исполнить совместную песню с певцом Ваней Дмитриенко. По ее мнению, исполнитель цепляет особой энергетикой и неподдельной, слегка детской искренностью.

