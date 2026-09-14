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14 сентября, 11:07

Шоу-бизнес

Лариса Долина заявила о желании спеть дуэтом с Ваней Дмитриенко

Фото: legion-media.com/"Комсомольская правда"/PhotoXPress.ru

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что хотела бы исполнить совместную песню с певцом Ваней Дмитриенко. Так она ответила на вопрос о том, с кем из молодых артистов спела бы дуэтом, передает РИА Новости.

Долина отметила, что Дмитриенко выделяется особой энергетикой и неподдельной, немного детской искренностью. Она добавила, что у артиста хорошие песни.

Ранее певец Родион Газманов заявил, что Дмитриенко мог бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

В августе Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель, собравший 70 тысяч зрителей на сольном концерте в олимпийском комплексе "Лужники". При этом артист планирует вновь собрать самый большой стадион Москвы.

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