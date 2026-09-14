Вассерман предупредил о глобальном конфликте в случае ядерного удара по Украине

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Применение ядерного оружия на Украине может привести к полномасштабному глобальному конфликту. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

"Обмен ядерными ударами не будет ограниченным", – сказал парламентарий.

Вассерман подчеркнул, что подобный конфликт нельзя начинать, поскольку не всякую войну легко закончить. При этом он отметил, что сами разговоры о возможном применении ядерного оружия могут сдерживать противников России, поскольку показывают, что "им позволено не все". Парламентарий также затруднился ответить, в какой момент ядерный удар может стать "жизненно необходимым".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Примаковские чтения" спрогнозировал появление новых видов неядерных вооружений, сопоставимых по разрушительной силе с ядерным оружием.

Выступая на сессии о сценариях мирового порядка к середине XXI века, он отметил, что у стран сегодня нет инструментов для достижения договоренностей о глобальной безопасности.