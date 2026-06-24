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24 июня, 12:05

Политика

Песков спрогнозировал появление в мире оружия, сопоставимого по силе с ядерным

Фото: kremlin.ru

В мире будут появляться новые виды неядерных вооружений, которые по своей разрушительной силе смогут конкурировать с ядерным оружием. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Выступая на сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века", представитель Кремля обратил внимание на отсутствие у стран инструментов, позволяющих достигать договоренностей о глобальной безопасности.

"Мы больше не имеем в настоящее время никаких рычагов о чем-то договориться в этой области", – констатировал он.

Исходя из этого, мировая безопасность, продолжил Песков, начала подвергаться эрозии по многим аспектам. Таким образом, ядерное оружие оказалось единственным сдерживающим рычагом, защищающим мир от глобальной войны. Тем не менее оно не может предотвратить региональные конфликты, общий потенциал которых показывает рост, заключил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По его мнению, государство является одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что весь мир зависит от сложения сил России, Китая, Индии, Вьетнама и Северной Кореи. В частности, парламентарий приводил в пример США, которые назвали своими главными врагами КНР, РФ и Иран, уточняя, что без союзников в серьезных войнах не побеждают.

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