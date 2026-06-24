Движение перекрыто на ряде центральных улиц столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно перекрыто на ряде улиц в центре Москвы, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об ограничениях на Большом каменном мосту, Кремлевской, Пречистенской и Москворецкой набережных. Также проехать нет возможности по Устьинской, Подгорской и Берниковской набережным.

Кроме того, перекрытия коснулись съездов с внешней и внутренней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, Волгоградского проспекта по направлению в центр, съезда с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект и Тверской улицы. Закрыты, в том числе, съезды с МСД на Волгоградский проспект при движении в область и с внешней стороны ТТК на Волгоградский проспект.

"Чтобы добраться в районы ограничений, лучше воспользоваться метро – это сэкономит время", – рекомендовали в департаменте.

Кроме того, днем в среду, 24 июня, ожидаются затруднения в центральной части города в пределах Садового кольца, а также в юго-восточном районе. Аналогично не исключен высокий трафик на МКАД в районе Волгоградского проспекта и на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Автозаводской улицы.

Также в департаменте напомнили, что на время в пути могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. Там призвали граждан быть осторожными и заранее планировать свой маршрут.

Ранее москвичей и гостей города предупреждали, что на ряде улиц в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, перекроют движение транспорта. Изменения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В частности, 26-го числа нельзя будет проехать по одной полосе в проезде Девичьего Поля, а 27 июня закроют движение на внешней стороне Садового кольца.

