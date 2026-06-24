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24 июня, 14:34

Происшествия

Мужчина убил и расчленил сестру в Москве

Фото: MAX/"Столичный СК"

Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении сестры. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

О том, что женщина 1968 года рождения безвестно исчезла, стало известно, когда она не вышла на работу. Пакеты с ее останками нашли 24 июня в квартире дома на Знаменской улице. Следователи и криминалисты выехали на место.

Правоохранители также вычислили личность подозреваемого. Им оказался брат убитой 1970 года рождения. С мужчиной ведутся следственные действия. Сам он рассказал, что во время ссоры нанес родственнице ножевые ранения, а потом расчленил тело, добавили в столичной прокуратуре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Ранее в Евпатории задержали мужчину, который расчленил своего знакомого и выбросил его останки в реку. Преступление было совершено на почве ссоры в Калужской области. Злоумышленник избил 52-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

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