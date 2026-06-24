NHK: в Японии женщина 15 лет хранила расчлененное тело экс-супруга в морозильнике

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В японском городе Кобе арестована женщина, которая 15 лет хранила в морозильнике тело своего бывшего мужа. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что полиция обнаружила тело 20 июня. После начала расследования 50-летняя местная жительница призналась, что она расчленила тело и держала его дома. При этом женщина намекнула, что именно она убила мужа.

По информации правоохранителей, мужчина скончался в 2011 году. А через год жена развелась с ним по упрощенной процедуре. В Японии при отсутствии взаимных претензий пара может подать на развод, просто поставив печати под заявлением и принеся его в муниципалитет.

В итоге женщину арестовали по подозрению в оставлении тела скончавшегося родственника без должных кремации и захоронения.

Ранее в Индии женщина сама кремировала мужа на костре из матрасов у дома. Мужчина умер после длительного запоя и никто из родственников не приехал, чтобы оказать его супруге помощь. После того как тело начало разлагаться и пахнуть, она приняла решение действовать самостоятельно. Позже на место прибыли сотрудники полиции, а останки были доставлены в крематорий.

