08 мая, 13:24

Происшествия

В Мексике хозяйка похоронного бюро умерла, увидев тело мужа на работе

Фото: 123RF.соm/mariiaplo

Хозяйка похоронного бюро в мексиканском штате Сонора умерла, увидев тело супруга на работе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Как сказано в материале, похоронное бюро было семейным бизнесом супружеской пары. В один день мужчина за рулем катафалка не справился с управлением и съехал в кювет. Врачи не смогли его спасти.

После этого его тело доставили в бюро для подготовки к прощанию. Когда женщина увидела мужа в гробу, у нее случился сердечный приступ. Спустя пару часов она скончалась. Отмечается, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь.

Ранее житель тайской провинции Чианграй вернулся домой после двухнедельного отсутствия и обнаружил, что за это время семья похоронила его. После возвращения 48-летнего мужчины родственники обратились к властям для прояснения ситуации. В частности, они потребовали провести эксгумацию погребенного тела.

Как оказалось, им привезли останки для проведения религиозных обрядов и последующих похорон еще в начале января. Однако они не смогли объяснить, почему приняли постороннего человека за своего родственника.

происшествияза рубежом

