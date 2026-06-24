Подросток в США получил 5,5 года тюрьмы за поджог спящего бездомного

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Федеральный суд Манхэттена приговорил к 5,5 года лишения свободы молодого человека, который поджог спящего бездомного в вагоне метро в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 1 декабря 2025 года – осужденному Хираму Карреро тогда было 19 лет. Пострадавшего спасли, но он получил серьезные ожоги.

Адвокаты Карреро просили смягчить наказание, объясняя это тем, что у него было трудное детство – он родился недоношенным, в его крови были найдены наркотические вещества сразу после рождения, а также от него сразу отказались родители.

Тем не менее подсудимый полностью признал вину и подтвердил, что совершил поджог нарочно. Кроме того, в тот день он был в алкогольном и наркотическом опьянении. Прокурор требовал дать Карреро 8 лет тюрьмы, но суд вынес более мягкий приговор.

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