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24 июня, 10:37

Происшествия

Подросток в США получил 5,5 года тюрьмы за поджог спящего бездомного

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Федеральный суд Манхэттена приговорил к 5,5 года лишения свободы молодого человека, который поджог спящего бездомного в вагоне метро в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 1 декабря 2025 года – осужденному Хираму Карреро тогда было 19 лет. Пострадавшего спасли, но он получил серьезные ожоги.

Адвокаты Карреро просили смягчить наказание, объясняя это тем, что у него было трудное детство – он родился недоношенным, в его крови были найдены наркотические вещества сразу после рождения, а также от него сразу отказались родители.

Тем не менее подсудимый полностью признал вину и подтвердил, что совершил поджог нарочно. Кроме того, в тот день он был в алкогольном и наркотическом опьянении. Прокурор требовал дать Карреро 8 лет тюрьмы, но суд вынес более мягкий приговор.

Ранее в Кузбассе три девушки отдыхали в кафе и выпили, после чего начали вступать в конфликт с другими посетителями. Их попросили покинуть заведение, однако девушки решили, что должны отомстить, поэтому облили деревянные палеты в зоне погрузки у торгового центра, где находилось заведение, найденным бензином и подожгли. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, однако никто не пострадал.

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