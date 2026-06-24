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24 июня, 11:32

Шоу-бизнес

Дочь Пелагеи дала свой первый музыкальный концерт

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pelageya_insta

Девятилетняя дочь певицы Пелагеи Таисия дала свой первый музыкальный концерт, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети артистки.

Девочка совсем недавно начала играть на фортепиано, однако ее педагоги решили, что она готова выступить перед публикой. Чтобы поддержать дочь, Пелагея не только приехала в библиотеку-читальню, но и исполнила несколько песен под ее аккомпанемент.

Певица также поделилась кадрами с концерта, отметив, что очень гордится успехами дочери.

Ранее дочь певца Валерия Меладзе Арина Меладзе окончила обучение по специальности "Лечебное дело" в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. На опубликованной фотографии она запечатлена в темно-синей медформе, состоящей из футболки и брюк, а также белом халате.

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