Дочь Валерия Меладзе окончила медуниверситет имени Сеченова

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars

Дочь российского певца Валерия Меладзе Арина Меладзе окончила Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и стала врачом. Свою фотографию в медицинской форме девушка разместила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Меладзе завершила обучение по специальности "Лечебное дело". На кадрах она запечатлена в темно-синей медформе, состоящей из футболки и брюк, а также белом халате.

"Ну что, получается, доктор Арина Валериановна Меладзе!" – написала она.

Певец имеет семь детей от двух браков. Первой супругой артиста была Ирина Меладзе, которая родила ему сына и трех дочерей, включая Арину. В настоящее время Меладзе женат на певице Альбине Джанабаевой, с которой у него есть два сына и дочь.

Ранее дочь рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) Алиса Юнусова сыграла главную роль в кино. Она появилась в фэнтези-драме Анны Меликян "Дива". Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов и Мария Смольникова.

