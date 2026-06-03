Диана Арбенина сообщила, что на запись рэп-альбома ее вдохновила дочь

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Основатель и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала изданию НСН, что на запись рэп-альбома "Rap for Mama" ее вдохновила одна из дочерей.

Певица заявила, что ее двум дочкам уже исполнилось по 16 лет. По ее словам, одна из них любит рэп. В результате девочка составила матери 11-часовой плейлист, назвав его "Рэп для мамы".

"Я так наслушалась, что заболела этим жанром музыкальным, и мы выпустили пластинку. Я думала, когда выпускать альбом, но, конечно, 1 июня, в Международный день защиты детей", – поделилась артистка.

Она добавила, что некоторые композиции из нового альбома можно будет услышать вживую 7 июня во время благотворительного фестиваля "Музыка жизни".

"То, как живут дети и старики в стране, очень ее характеризует. Если дети и старики живут плохо, значит, общество не обращает на них внимание, на тех, кто нуждается в помощи. Мне кажется, мы собрались именно для того, чтобы помогать", – подчеркнула Арбенина.

Исполнительница также отметила, что не собирается в будущем уделять в своем творчестве больше внимания рэпу.

Ранее один из основателей группы The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни выпустил новый альбом The Boys of Dungeon Lane впервые за пять лет. Его можно послушать на стриминговых площадках и приобрести в виде диска, пластинки и кассеты. В нем содержится 14 композиций, которые были записаны в период с 2021 по 2025 год.

Новый альбом артиста посвящен воспоминаниям из Ливерпуля, в котором родился певец, и миру до славы The Beatles. Также в марте музыкант впервые за четыре года представил сингл, получивший название Days We Left Behind. Он тоже был включен в альбом.

