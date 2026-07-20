Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 июля, составит от 28 до 30 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 25 до 30 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что в середине недели в столицу вновь придут затяжные дожди. Однако, по данным синоптиков, сильных ливней не ожидается.

При этом на рубеже вторника и среды, 21–22 июля, антициклон покинет среднюю полосу России. После этого с запада подойдет фронтальная зона.