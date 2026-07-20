Шахматистка Полгар отклонила предложение занять пост президента Венгрии

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Венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра страны Петера Мадьяра занять пост президента. Об этом она написала в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил 18 июля, что подписал принятую парламентом поправку об отстранении его от должности. В свою очередь, Мадьяр заявил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов, и предложил на пост Полгар.

"Я высоко ценю жест премьер-министра, предложившего независимому кандидату – человеку, стоящему вне партийной политики – занять пост президента, несмотря на значительный парламентский вес его партии. Однако я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации", – указала шахматистка.

Ранее Мадьяр предупреждал, что новое правительство Венгрии может инициировать процедуру импичмента Шуйока, если он откажется добровольно покинуть свой пост.

Однако тогда Шуйок отказался уходить в отставку после требования Мадьяра. По его словам, поправка правительства к конституции, которая предусматривает отстранение президента от должности, не соответствует принципу верховенства права.

