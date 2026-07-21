Проверка показаний по делу о долге боксеру Цзю пройдет 28 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Проверка показаний по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю, состоится 28 июля с участием подозреваемого Игоря Козьякова. Об этом в беседе с РИА Новости заявила адвокат Козьякова Ольга Карлова.

"Предварительно проверка показаний на месте запланирована на вторник, 28 июля, в период с 16 до 18 часов в ДРЦ "Катюша", – рассказала Карлова.

По ее словам, в ходе следственных действий будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке. Козьяков даст показания относительно этих событий.

Защита сама ходатайствовала о проведении проверки, чтобы доказать невиновность в предъявленных обвинениях, отметила адвокат.

Заявление Константина Цзю ранее стало основанием для открытия производства в отношении создателя детского развивающего центра "Катюша" Козьякова. Боксер обвинил его в хищении около 7 миллионов рублей – Цзю одолжил предпринимателю эту сумму по двум договорам займа, однако деньги ему не вернули.

При этом адвокат Козьякова заверял, что средства были частично возвращены, а непогашенной осталась задолженность, сформировавшаяся за счет начисленных процентов. Кроме того, представители предпринимателя неоднократно предлагали заключить мировое соглашение и урегулировать спор.