Суд приговорил "художника" Галантера к семи годам колонии за мошенничество

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Столичный суд вынес приговор "художнику" Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Было установлено, что он предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь "цифровым художником", а также специалистом по инвестициям.

В итоге его признали виновным в совершении ряда преступлений, которые предусмотрены статьей "Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием". Он приговорен к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Ранее в Москве 28-летнему мужчине несколько дней звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками различных служб и убедили его в том, что с его счета списали деньги на финансирование экстремистской организации, а в отношении него самого возбуждено уголовное дело. В итоге он оформил кредит и отдал злоумышленникам почти 1,5 миллиона рублей.

