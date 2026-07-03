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03 июля, 21:41

Технологии

Радио "Судного дня" вышло в эфир с сообщениями "герцотютя" и "смоковный"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "жужжалка", передала в эфир два новых сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", передает News.ru.

В эфир вышли слова "герцотютя" и "смоковный". Эти послания стали первыми за 3 июля.

До этого, 25 июня, радио "Судного дня" передало в эфир слова "обезьянка" и "крюк". Также УВБ-76 транслировала сразу 20 сигналов. 24 июня фиксировали сигналы "клюквик", "флюсобоб", "долохук", "мракощуп", "вурдалак", "мазание" и другие.

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она получила свое название "жужжалка". Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке. Название "радио Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной якобы на случай гибели руководства РФ.

Официальные лица опровергали эту информацию. По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства для передачи сообщений между собой.

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