Радиостанция Судного дня передала рекордное количество сообщений

В эфире номерной радиостанции УВБ-76, также известной как радиостанция Судного дня, или "жужжалка", прозвучали 24 загадочных слова, песня Shaman "Я русский", гимн СССР и музыка из балета "Лебединое озеро". С пояснениями – научный обозреватель Николай Гринько.



Вот уже больше сотни лет в мире существуют так называемые номерные радиостанции. И настолько много, что услышать их можно довольно просто: достаточно приобрести радиоприемник, принимающий короткие волны, и несколько минут покрутить ручку настройки. Почти наверняка в нескольких точках диапазона вы довольно быстро услышите либо равномерный гул, либо повторяющиеся сигналы. Если оставить настройку в этом месте, то рано или поздно из приемника донесется голос, произносящий наборы чисел, например: "Два, два, девять, шесть, ноль, два... Пять, ноль, два, один, три..." Множество радиолюбителей фиксируют такие сигналы, следят за ними, и никто не может сказать точно – что это за радиостанции и какую информацию они передают. При этом все прекрасно понимают: это канал связи различных спецслужб, военных организаций, разведывательных агентств, а проще говоря – шпионское радио.

Даже сегодня, в эпоху повсеместного проникновения интернета, короткие волны остаются самым надежным средством передачи секретной информации. Они способны отражаться от ионосферы и поверхности Земли и при достаточной мощности передатчика могут достичь любой точки планеты. При этом многократные отражения не дают возможности запеленговать станцию, то есть определить точку, в которой она находится. Для приема не нужна дорогостоящая аппаратура, поймать сигнал можно где угодно, а засечь его источник практически невозможно.

Любители составляют каталоги номерных станций, дают им названия. Принцип прост: если станция большую часть времени передает низкое гудение, ее назовут "жужжалкой", если каждое зашифрованное сообщение начинается с известной музыкальной фразы (такое встречается довольно часто), то "Моцартом" или "Дюран Дюраном", если никакого идентификатора нет – просто присвоят номер. Номерные станции могут молчать годами и десятилетиями, а потом неожиданно просыпаться. Часто такие периоды бурной активности совпадают с политическими кризисами, революциями, спецоперациями – и это, пожалуй, единственное доказательство шпионской принадлежности передатчиков.



Одна из таких станций – УВБ-76, также известная как "жужжалка" – работает примерно с 1975 года. На частоте 4 625 кГц постоянно транслируется жужжащий звуковой сигнал, который иногда прерывается и включается передача голоса на русском языке. Любители следят за ее вещанием, даже организовали сайт, посвященный ей, и трансляцию на YouTube-канале. 11 декабря в течение восьми часов УВБ-76 передала рекордное количество сообщений в своей истории – 24. Первыми прозвучали слова "хунхуз", "азбука" и "нанайка", затем – "панкосвод", "лагограч", "онероруст", "геенна" и несколько других. Последним словом стало "бродощелк".

А 17 декабря в 22:32 на YouTube-канале "жужжалки" неожиданно зазвучала песня "Я русский". Затем символы на экране, показывающем частоты, сложились в изображение животного, а потом – в слово Gromel. Радиостанция передала слова: "Это Громель". После этого в эфире снова зазвучала музыка: в 22:56 – "Лебединое озеро", а в 23:08 – гимн СССР. Впрочем, все это можно объяснить взломом канала или шалостью его владельцев.

Существует множество версий предназначения УВБ-76. Одни считают, что станция поддерживает связь с атомными подлодками и контролирует пуски ядерных ракет, другие говорят о том, что "жужжалка" нужна для поиска и установления контактов с внеземными цивилизациями. Наконец, конспирологи предполагают, что УВБ-76 может быть связана с так называемой системой "Мертвая рука": якобы, если по России нанесут ядерный удар, сигнал станции оборвется – и это станет сигналом к запуску ракет Судного дня. Но за годы работы УВБ-76 она уже не один раз замолкала, и это не привело ни к каким видимым последствиям. А значит, и эта версия, скорее всего, не соответствует правде.

Хотя...